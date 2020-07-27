Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Müslüm Cengiz (52) yönetimindeki 36 EY 634 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 25. kilometresinde karşı yönden gelen Sabri Can Hakoğlu'nun kullandığı 07 ADV 953 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Tekgül (44) ve Ahmet Can Hakoğlu (15), Dilara Evgen (19) yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.