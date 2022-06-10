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Gündem Konya'da iki aile arasında silahlı kavga! 9 zanlı tutuklandı
Gündem

Konya'da iki aile arasında silahlı kavga! 9 zanlı tutuklandı

Konya'da iki aile arasında çıkan bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 11:51:00 -
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga! 9 zanlı tutuklandı

İki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili polis ekipleri, Esat A, Abbas A, Tayfur A, Talip U. Nazım R. İlker E, Celalettin E, Hasan K. ve Musa A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta, iki aile arasında 29 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada İsmail Toplar (49) hayatını kaybetmiş, 17 yaşındaki H.A. yaralanmıştı.

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