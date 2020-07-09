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Aktüel

Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-07-09 22:51:07 -
Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti

KONYA (AA) - Konya'da gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu kişi intihar etti.

Merkez Karatay ilçesi Sarı Yakup Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu Zahra Rahmani (28), gönül ilişkisi yaşadığı Afganistan uyruklu Raz Muhammed Ahmedi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Raz Muhammed, yanında getirdiği dipçiksiz av tüfeği ile önce Zahra Rahmani'yi sonra da kendisini vurdu.

Cinayetin işlendiği sırada Zahra Rahmani'nin ev arkadaşı Afganistan uyruklu Zahra Ö. ise iki çocuğunu da alarak olay yerinden kaçtı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Raz Muhammed ve Zahra Rahmani'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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