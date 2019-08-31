Konya'da gol düellosunda kazanan çıkmadı! 2-2
Konyaspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:04
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Antalyaspor, 16. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konyaspor, 60. dakikada Riad Bajic ve 75. dakikada Farouk Miya'nın golleriyle öne geçmeyi başardı. Antalyaspor, 84. dakikada Paul Mukairu ile eşitliği sağladı.
Son 8 iç saha maçından 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılan Konyaspor'un evindeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Bu sonucun ardından Antalyaspor 4 puana, Konyaspor ise 3 puana yükseldi.
Milli aradan sonra Konyaspor, Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
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