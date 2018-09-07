Konya'da FETÖ operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ ile bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 4 kadın hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.