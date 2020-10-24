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Aktüel Konya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Konya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:19:00 -
Konya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya-Karapınar kara yolunun Merdivenli mevkisinde, Mustafa Ertekin (68) idaresindeki 33 CRL 05 plakalı hafif ticari araç, Konya istikametinde seyrederken takla atarak karşı şeride geçti. Kaza yapan araç, önce Durmuş Coşkun'un kullandığı 42 EGS 47 plakalı hafif ticari araca, ardından Kadir Kelebek yönetimindeki 01 ABY 655 plakalı tıra çarptı.

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Mustafa Ertekin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ertekin'in aracında yolcu olarak bulunan Akta Aylak ile diğer hafif ticari araçtaki Durmuş, Nuran ve Hüseyin Muhammet Coşkun ile Ayşe, Abdullah Doğanay ve Enes Macit Kurşunat yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi ile Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

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