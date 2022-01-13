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Yerel Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü devrildi. Olayda 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 12:22:00 -
Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da meydana gelen kaza, saat 09.00 sıralarında Bozkır- Seydişehir yolu Harmanpınarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Bozkır'dan Seydişehir'e yolcu taşıyan Atilla Eski yönetimindeki 42 RF 090 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Eski ve 10 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sevk edilen ekipler, ambulanslarla yaralılardan 2'sini Bozkır, 9'unu da Seydişehir'deki devlet hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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