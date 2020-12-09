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Aktüel Konya'da emekli öğretmenin 210 bin lirasının telefonla arayan kişilerce dolandırıldığı iddiası
Aktüel

Konya'da emekli öğretmenin 210 bin lirasının telefonla arayan kişilerce dolandırıldığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:25:29 -
Konya'da emekli öğretmenin 210 bin lirasının telefonla arayan kişilerce dolandırıldığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde emekli bir öğretmen, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerce dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İddiaya göre, emekli öğretmen N.D'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtmalarının ardından gizli operasyon yapacaklarını söyleyerek 210 bin lira talep etti.

Farklı bankalara 210 bin lirayı yatıran N.D, daha sonra dolandırıldığını anladı.

N.D, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek zanlılardan şikayetçi oldu.

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