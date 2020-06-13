Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın tarihi değişti

ANKARA (AA) - Konya'da daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi, İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu ile oyunların tarihine ilişkin istişarelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen uluslararası, kıtasal ve bölgesel spor organizasyonlarının tarihleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen toplantıda, 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya'da organize edilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın, 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Karar, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın aynı tarihlerde yapılacak olması nedeniyle alındı.





- Kasapoğlu: "En iyi şekilde organize edeceğimize inanıyorum"





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kararın ardından yaptığı açıklamada, 2021 Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın en iyi şekilde organize edilmesi için çalışmaları şevkle sürdüreceklerini ifade etti.

Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle başta 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları olmak üzere birçok organizasyonun 2021 yılı yaz aylarına ertelendiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın tamamlanmasının hemen ardından Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gerçekleştireceğiz. Bu süreçte biz çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. İslami Dayanışma Oyunları'nı, değer odaklı bir ortak proje olarak en iyi şekilde organize edeceğimize inanıyorum."



