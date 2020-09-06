Konya'da dev kelebeğe büyük ilgi

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sille Parsana ilçesindeki Tropikal Kelebek Bahçesi, pandemi döneminde ziyaretçi akınına uğradı.

Selçuklu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın sayılı kelebek bahçelerinden biri olan Konya Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi, 3 bin 500 metrekare gezi alanı ile toplam 7 bin 600 metrekare kullanım alanına sahip.

Tropikal ülkelerden gelen kelebekler için doğal yaşam alanı sağlayan Konya Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi'nde ayrıca farklı hayvan türlerine sahip 106 türden 20 bin bitki yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan tropikal kelebek bahçesi, 45 farklı türe ait binlerce renkli kelebeğe ev sahipliği yapıyor.

Tropikal bir iklim haline getirmek için 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranının sabit tutulduğu Tropikal Kelebek Bahçesi'nde kelebekler Filipinler, Kenya ve Kosta Rika gibi tropikal ülkelerden geliyor.

Konya Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi'nin en çarpıcı kelebeği, Filipinler'den getirilen dünyanın en büyük kelebeği "Atlas" dır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yaklaşık 28 santimetre kanat açıklığı ile kahverengi tonlara sahip "Atlas" dünyanın en büyük kelebeği olma özelliği taşıyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahçemizde 45 farklı türden yaklaşık 10 bin kelebeğimiz var ve dünyanın en büyük kelebeği Atlas kelebeği doğdu. Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip Atlas, gece kelebeği olarak hayatına devam ediyor ve gündüz uyuyor Ağzı yoktur, tırtıl halindeyken yediği besinleri depolar ve bu depo eridiğinde ömrünü tamamlar ve bu süre yaklaşık bir haftadır.

Atlas kelebeği, bir ucundan diğerine 28 santimetreye ulaşan kanat uzunluğu ve 400 santimetre kareye ulaşan kanat alanı ile dünyanın en büyüğü unvanını kazanmaktadır. Kanatlarındaki desenler kobra yılanına benzediğinden yırtıcı hayvanlara karşı savunma mekanizması görevi görür. Kanatlarını yavaşça çırptığında, saldıracak bir kobra yılanı gibi düşmanlarını korkutur. "

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi pandemi döneminde sıcaklık ölçümü, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak hizmetlerine devam etmektedir. Pazartesi günleri açık olmayan Tropikal Kelebek Bahçesi hafta içi 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.