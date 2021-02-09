Konya'da deprem mi oldu? Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu?
Son dakika deprem haberine göre Konya'da peş peşe depremler meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden Konyalı vatandaşlar Konya'da deprem mi oldu? Konya'da kaç şiddetinde deprem oldu? gibi soruları an itibariyle araştırmaya başladı. Peki, depremin şiddeti ne? İşte ayrıntılar...
Son dakika haberine göre, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ve çevre illerde hissedildi. Depremin ardından 4.1 ve 4 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.
Konya'da kaçta deprem oldu?
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4.7'lik depremin ardından 18:52'de 4, 18:53'te 4.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.
Konya'da depremde hasar oldu mu?
Konya'da yaşanan depremlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Bakan Soylu açıklamasında, "Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.