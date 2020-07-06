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Konya'da bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 11:12:42 -
Konya'da bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi tedavi altına alındı

KONYA (AA) - Konya'da yaylada hasta ve bitkin halde bulunan yavru yaban keçisi tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Ahırlı ilçesi Çatayağı Yaylası'nda, bir vatandaş tarafından hasta ve bitkin halde yavru yaban keçisi bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Yaylaya giden milli park görevlileri, yavru yaban keçisini, tedavisinin yapılması amacıyla Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine teslim etti.

Yavru yaban keçisinin, tedavi ve bakım sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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