Konya'da bir garip olay... Camiden rakun çıktı Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Kuba Camii'ne ait lojmanının çatısında rakun yakalandı.

Konya'nın Meram ilçesindeki Kuba Camii'ne ait lojmanının çatısında rakun yakalandı. Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gödene Mahallesi Kuba Cami imamı tarafından cami lojmanının çatısında rakun olduğu ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, 5 gün süren takip sonrası rakunu kafesle yakaladı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen rakun, rehabilite edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.

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