0553 313 94 23
impression

Konya'da aracın içinde uyuya kalan çift göle uçtu

Özer, arkadaşı Ferhunde H. ile göletin kenarında otomobilin içinde uyurken, araç aniden hareket edip göle uçtu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:35
Konya'da aracın içinde uyuya kalan çift göle uçtu

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi Ardıçlı Gölet’inde meydana geldi. Mehmet Özer, arkadaşı Ferhunde H. ile otomobiliyle bir süre gezdikten sonra Ardıçlı Gölet’i kenarına gelip, araç içinde oturup sohbet etmeye başladı. Ardından Özer ve Ferhunde H., araç içinde uyudu. Bu sırada otomobil, belirlenemeyen nedenle aniden hareket edip gölete uçtu. Otomobil su almaya başlayınca durumu fark etmeleri üzerine Ferhunde H., araçtan çıkıp yüzerek kurtuldu. Otomobilinden çıkmayı başaran Mehmet Özer ise balçığa saplandı. Seslenmesine rağmen Özer'den cevap alamayan Ferhunde H., yakındaki caddeye çıkıp yoldan geçen aracı durdurdu. Ardından da polis merkezine giderek yardım istedi. Fenalaşan Ferhande H., Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis, göletin çevresinde yaptığı araştırmada lastik izlerinden otomobilin suya düştüğü yeri belirledi. Ardından su altı polisi ekipleri çağrıldı. Ekipler gölette yaptığı aramada otomobilin dışında balçığa saplanan sürücü Özer'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Özer'in, cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:35
  1. Konya
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Oktay: Belgelerin yüzde 75'i tasnif edildi
    1. Fuat Oktay: Belgelerin yüzde 75'i..
    2. Kocaeli'de mahsur kalan balıkçılar..
    3. Suriye sınırından ateş açtı, öldürüldü!
    4. John Bass açıkladı! Amerika bir ülkeyi..
    5. Beşiktaş'ın Genk kadrosunda 3 yıldız..
    6. Ebeveynlere kritik uyarı! Telefon ve..
    7. Müfessir Ali Küçük Hocayı rahmetle..
    8. Mehmet Görmez'in yeni görevi belli oldu
    9. Bakan Gül: 30 bin 609 kişi asılsız..
    10. Yuh artık! Otobüs bekleyen kadını, 3..
    11. HDP'li Paylan'a göre Ermeniler,..
    12. Vietnam, Formula 1'e ev sahipliğine..
    13. Piyasa fiyatı 7 bin 200 euro... Türk..
    14. 300 milyon Müslümana “Hindu” zulmü
    15. Bu da laik kafası... “Atatürk’ün..
    16. Futbol kulübüne silahlı saldırı..
    17. Bursa'nın yeni Valisi göreve başladı
    18. Makedon yıldız Eljif Elmas'ın değeri 5..
    19. Bim aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda..
    20. Mahkemeden Burak Akbay'a ret!
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak