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Konya'da adaylık heyecanı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve merkez ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte 31 Mart’ta yapılacak seçimler için İl Seçim Kurulu’na adaylık başvurularını gerçekleştirdi.

22 Şubat 2019 Cuma 19:24
Konya'da adaylık heyecanı

Başkan Altay, “Konya’dan en yüksek desteği almak için tüm belediye başkan adaylarımızla birlikte büyük bir gayretle çalışacağız” dedi.

TEK ADAY VE TEK MECLİS LİSTESİ

Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Türkiye’nin geleceği adına kaygı duyanların bir araya geldiği bir Cumhur İttifakı önce belediye başkan adaylarıyla ilgili birlikte hareket etme kararı aldı. Ardından meclis üyeliklerinde de işbirliği ortaya çıkmış oldu. Seçime, 31 ilçemizde tek belediye başkan adayı ve tek meclis listesiyle gidiyoruz. Bugün itibariyle müracaatlar bitmiş olacak” şeklinde konuştu.

24 SAAT HİZMET

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, adaylıklarının Konya için hayırlı olmasını dileyerek, “Bizleri bu göreve layık gören başta sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, Milliyetçi Hareket Partimize, tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugünden sonra yapılması gereken şey gece gündüz demeden çalışarak sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak. Konya’dan en yüksek desteği almak için tüm belediye başkan adaylarımızla birlikte büyük bir gayretle çalışacağız” ifadelerini kullandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi, artık ülkemizin bir beka meselesi haline geldi. Biz de yerelde bu ittifakı en güçlü şekilde sürdürmenin çabası içerisinde olacağız” diye konuştu.

BİR AYDIR SAHADAYIZ

Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, “Yaklaşık 1 aydır sahalardayız. Bu sürecin öncelikle ilçemize sonra şehrimize ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, bütün belediye başkanlarıyla şehri yönetmeye talip olduklarını belirterek, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:24
  1. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

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