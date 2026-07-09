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Turgut Özal Tabiat Parkı Malatya'nın saklı bahçesi nefes aldırıyor

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Turgut Özal Tabiat Parkı Malatya'nın saklı bahçesi nefes aldırıyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Turgut Özal Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor.

#1
Foto - Turgut Özal Tabiat Parkı Malatya'nın saklı bahçesi nefes aldırıyor

Türkiye'nin 37. tabiat parkı olan ve yaz aylarında vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alıyor

#2
Foto - Turgut Özal Tabiat Parkı Malatya'nın saklı bahçesi nefes aldırıyor

Park, gerek konumu gerekse ağaç yapısı nedeniyle yaz aylarında kent merkezine göre birkaç derece daha serin oluyor.

#3
Foto - Turgut Özal Tabiat Parkı Malatya'nın saklı bahçesi nefes aldırıyor

İçindeki gölet, yürüyüş yolları, mesire alanı ve çocuk oyun parkları bulunan park, kent merkezine göre serin olması nedeniyle de ailelerin buluşma noktası oluyor.

#4
Foto - Turgut Özal Tabiat Parkı Malatya'nın saklı bahçesi nefes aldırıyor

Vatandaşlara hem dinlenme hem de sosyal imkan sağlayan park, dronla da görüntülendi.

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