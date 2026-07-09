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Dünya İsrail'den Filistin yönetiminin fonlarını dondurma adımı!
Dünya

İsrail'den Filistin yönetiminin fonlarını dondurma adımı!

Yeniakit Publisher
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İsrail'den Filistin yönetiminin fonlarını dondurma adımı!

Siyonist rejim Meclisi (Knesset), Filistin yönetiminin Gazze'ye aktardığı fonlara karşılık ek mali kaynakların dondurulmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etti. Tasarı, görüşülmek üzere Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'ne sevk edildi.

Siyonist rejim Meclisi (Knesset), Filistin yönetiminin Gazze'ye aktardığı fonlara karşılık ek mali kaynakların dondurulmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etti. Tasarı, görüşülmek üzere Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'ne sevk edildi.

Siyonist rejim Meclisi (Knesset), Filistin yönetimine ait ek mali kaynakların dondurulmasını öngören yasa tasarısını ilk okumada kabul etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Likud Partisi milletvekili Moşe Pasal tarafından sunulan tasarı, Filistin yönetiminin bir önceki yıl Gazze Şeridi'ne aktardığı tutara eşdeğer miktardaki fonların her yıl dondurulmasını öngörüyor.

Tasarı, yasama sürecinin devamı kapsamında yeniden Knesset Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'ne sevk edilecek. Komitedeki görüşmelerin ardından tasarı ikinci ve üçüncü oylamaya sunulacak.

 

Dondurulacak fonların, Gazze'den kaynaklandığı iddia edilen saldırılarda zarar görenlere tazminat ödemelerinde kullanılması öngörülüyor. Tasarı, Knesset'te yapılan ilk oylamada 12 milletvekilinin desteğini alırken, aleyhte oy kullanılmadı.

Siyonist rejim, Filistinlilere ait gümrük gelirlerinden oluşan ve "mahsuplaşma (makasa) gelirleri" olarak bilinen yaklaşık 14 milyar şekeli "terörü teşvik ettiği ve desteklediği" iddiasıyla elinde tutmayı sürdürüyor.

Her ay alıkonulan bu gelirler siyonist rejimin Maliye Bakanlığı kasasında birikirken, Filistin yönetimi ise yaklaşık üç yıldır devam eden mali kriz nedeniyle ek tasarruf tedbirleri uygulamak zorunda kalıyor.

Filistin yönetiminin "mahsuplaşma (Emval el-Mukassa) gelirleri", Oslo süreci kapsamında oluşturulan Paris Ekonomik Protokolü uyarınca siyonist rejim tarafından tahsil edilerek her ay Filistin yönetimine aktarılıyor. Filistin bütçesinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan bu fonlar, son yıllarda çeşitli gerekçelerle kısmen veya tamamen alıkonuluyor. Bu durum, Filistin yönetiminin maaş ödemeleri ve temel kamu hizmetlerini finanse etmesini zorlaştıran başlıca nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

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