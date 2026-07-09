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Çin sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

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AA Giriş Tarihi:

Çin sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Çin sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Xinhua'nın yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberde, bölgede aşırı yağışların sellere yol açtığı belirtildi.

#2
Foto - Çin sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Haberde, sellerde, bazıları Nanning kentindeki barajda oluşan yarık nedeniyle olmak üzere 39 kişinin öldüğü, 9 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

#3
Foto - Çin sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyinde günlerdir süren seller nedeniyle Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Nanning kentinde bulunan Liulan Barajı'nda yarık oluştuğu ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği duyurulmuştu.

#4
Foto - Çin sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel nedeniyle tarım arazilerinin ve telefon direklerinin sular altında kaldığı, bazı kişilerin çatıların üzerinde yardım istediği görülmüştü.

#5
Foto - Çin sele teslim! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Çin'in güneyini vuran Tayfun Maysak'ın yol açtığı sel felaketinde, insansız hava araçları ve yapay zeka destekli sistemler arama kurtarma çalışmalarında kritik rol oynadı. Drone'larla mahsur kalan siviller kurtarılırken, Wing Loong İHA'ları kesilen iletişimi yeniden sağladı.

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