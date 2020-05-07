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Aktüel

Konya'da abartılı egzoz bulunduran 3 araç sürücüsüne 5 bin 815 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:27:23 -
Konya'da abartılı egzoz bulunduran 3 araç sürücüsüne 5 bin 815 lira ceza verildi

KONYA (AA) - Konya'da abartılı egzozla çevreyi rahatsız eden 3 sürücüye, toplam 5 bin 815 lira ceza verildi, araçlardan ikisi trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yaptığı denetimler sırasında, abartılı egzoz bulunan otomobilleriyle çevreyi rahatsız eden iki sürücü tespit etti.

Durdurulan otomobillerdeki sürücülerden birine, "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak", "gürültülü araç kullanarak çevreyi rahtsız etmek" ve "mevzuata aykırı ışık donanımı bulundurmak" suçlarından 3 bin 359 lira, diğer otomobil sürücüsüne de "araçta abartılı egzoz bulundurma" suçundan 1228 lira para cezası verildi.

Bu iki araç da trafikten men edildi.

Ekipler, merkez Selçuklu ilçesinde abartılı egzoz bulunan otomobiliyle çevreyi rahatsız eden başka bir otomobilin sürücüsüne de 1228 lira ceza uyguladı.

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