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Sağlık Konya'da 98 yaşında koronavirüsü yenen Hakkı Aslan: Sağlığımı dört şeye borçluyum
Sağlık

Konya'da 98 yaşında koronavirüsü yenen Hakkı Aslan: Sağlığımı dört şeye borçluyum

Koronavirüsü yenen, 6 çocuk ve 22 torun sahibi 98 yaşındaki Hakkı Aslan, sağlığını dört şeye borçlu olduğunu söyleyerek, "Birincisi yaşlanmayı kabul etmedim. İkincisi karamsarlığı hiç kabul etmiyorum. Üçüncüsü ise maddiyata esir olmayacaksın. Dördüncü olarak hanımın iyi olacak, o zaman yaşlanmazsın” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 17:41:00 - 2021-01-06 17:45:29
Konya'da 98 yaşında koronavirüsü yenen Hakkı Aslan: Sağlığımı dört şeye borçluyum

Konya'da yaşayan 6 çocuk ve 22 torun sahibi 98 yaşındaki Hakkı Aslan yakalandığı koronavirüsü atlatarak evine döndü. 3 çocuğuyla birlikte bu hastalığa yakalanan Hakkı Aslan, sağlığını dört şeye borçlu olduğunu söyledi.

"Sağlığımı dört şeye borçluyum"

Virüsün kendisinde halsizlik, iştahsızlık ve hafif daralma yaşattığını anlatan Hakkı Aslan, “Hastaneye götürdüler beni. Bana da virüs olduğumu söylemediler. Hemen acil olarak beni hastaneye yatırdılar. Büyük kızımı, oğlumu ve küçük kızımı da hastaneye yatırdılar. Doktorumuz bizi tedavi etti. 10-12 gün yattık geldik, ondan sonra da bir şey olmadı Allah’a şükür. 98 yaşındayım daha kimseye ihtiyacım yok. Geziyorum tozuyorum, yiyip içiyorum. Sağlığımı dört şeye borçluyum. Birincisi yaşlanmayı kabul etmedim. İkincisi karamsarlığı hiç kabul etmiyorum. Üçüncüsü ise maddiyata esir olmayacaksın. Dördüncü olarak hanımın iyi olacak, o zaman yaşlanmazsın” dedi.

"Bu yaştayım kimseye ihtiyacım yok"

Yemek seçmediğini ve her şeyi yediğini anlatan Hakkı Aslan, “Izgara türü şeyleri çok severim. Dağa gitmeyi, hayvanları, ormanı çok severim. Bu yaştayım kimseye ihtiyacım yok ama çocuklarım beni gece gündüz yalnız bırakmıyor. Yalnız da kalsam kendi işimi kendim görebiliyorum. Aşağıya iner arabaya biner gezerim. Arabanın anahtarlarını elimden aldılar ama ben kendi anahtarımla arabaya biner kaçarım bazen. İdare ediyoruz yani. Bir sıkıntım yok Allah’a şükür. Şu an için ağrıyan, beni rahatsız eden bir yerim yok, iyiyim” dedi.

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