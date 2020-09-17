  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da 500 kınalı keklik doğayla buluşturuldu
Aktüel

Konya'da 500 kınalı keklik doğayla buluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:17:36 -
Konya'da 500 kınalı keklik doğayla buluşturuldu

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde, 500 kınalı keklik doğaya salındı.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki programa Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Tuğrul Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Şube Müdürü Onur Budak ve Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir katıldı.

Belediye Başkanı Çiğdem, bir süre önce de Hüyük'te kınalı kekliklerin doğada farklı alanlara salındığını belirterek, ilçedeki yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğe desteklerinden dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Şahin'e teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a katıldığı açıklanan Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai açıklaması
Medya

Kuruluş Osman'a katıldığı açıklanan Cüneyt Arkın'dan Halil Sezai açıklaması

Kuruluş Osman'da oynayacak olan usta Cüneyt Arkın, yaşlı bir adamı öldüresiye döven Halil Sezai'ye sosyal medya hesabından sert çıktı...
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasını 22 Eylül'de yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na katılarak dünya liderlerine seslenecek. BM Genel Kurulu'nu ilk kez bir Tü..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı