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Yerel Konya'da 200 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı tutuklandı
Yerel

Konya'da 200 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı tutuklandı

Konya'da "dur" ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçan sürücülerin kullandığı iki otomobilde 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 09:33:00 -

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine 2 otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçan sürücüler, kısa süren kovalamaca sonrası yakalandı.

Hassas burunlu narkotik köpeği Alex'in de katıldığı aramalarda araçların çeşitli bölmelerine gizlenmiş 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçlardaki İbrahim D, İsmail D, Mahmut Ç. ve Hanım G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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