  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da 2 apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:17:22 -
Konya'da 2 apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacıseyit Ali ile Alaylar 2 mahallelerinde yapılan testlerde Kovid-19 vakalarına rastlandı.

Bunun üzerine iki mahalledeki sekizer katlı iki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.

Kararın ardından polis ekipleri apartmanlara giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

Mahallelerde hoparlörlerden yapılan anonslarla, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı