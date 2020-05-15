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Konya'da 15-20 yaş grubu gençler uzun zaman sonra sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:27:53 -
Konya'da 15-20 yaş grubu gençler uzun zaman sonra sokağa çıktı

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun aradan sonra dışarı çıktı.

Hava sıcaklığının etkisini giderek artırdığı Konya'da gençlerden bazıları bisiklete binerken, bazıları da patenle gezdi.

Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde futbol sahasında arkadaşıyla vakit geçiren lise öğrencisi Ramazan Çavdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde kaldığı süreyi ders çalışarak geçirdiğini söyledi.

Salgının yayılmaya başladığı ilk günlerden bu yana evden çıkmadığını anlatan Çavdar, "Çok sıkılmıştık. Havalar da ısınınca artık ev çekilmez hale geliyordu. Bugün bize verilen esnekliği değerlendirmek için sokağa çıktım, arkadaşlarımla buluştum. Biraz futbol oynadık, sohbet ettik. Güzel oldu." dedi.

Kültürpark'ta kaykay kullanan gençlerden Ali Şahin de bugünü uzun zamandır sabırla beklediğini belirtti.

Kaykaya tutkusunun sokağa çıkma özlemini daha da artırdığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Evde ders çalışarak, kitap okuyarak vakit geçirdik. İnsan ister istemez sıkılıyor. Kaykayla evde hareket yapamıyorsunuz. Özlemişim, izin süresince parkta her anımı yaşayarak geçirmek istiyorum. Arkadaşlarımla buluştuk. Hem sohbet ediyoruz, özlem gideriyoruz hem de kaykayla eğleniyoruz."


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