0553 313 94 23

Konyaaltı Sahili’nde halkın kullanım alanı işgaline müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde kendi alanı dışına taşan işletmelerin halkın plajı kullanımını kısıtlayıcı uygulamalarına bir kez daha müdahale etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:07
Konyaaltı Sahili’nde halkın kullanım alanı işgaline müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde kendi alanı dışına taşan işletmelerin halkın plajı kullanımını kısıtlayıcı uygulamalarına bir kez daha müdahale etti. Kıyı Kanunu’na aykırılıklar kaldırılırken, denetimlerin yaz boyunca aralıksız süreceği kaydedildi.


Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde Kıyı Kanunu’na göre halkın kullanımını kısıtlayıcı imalatlar belirlemiş, bunların kaldırılması için işletmelere 21 Haziran’da tebligat göndermişti. Verilen sürenin ardından da 24 Haziran’da tebligatın gereğini yerine getirmeyen işletmelerin kanuna ve sözleşmeye aykırı uygulamaları kaldırılmıştı.


Konyaaltı Sahili’nde yapılan denetimler sırasında bazı işletmelerin halkın kullanımını kısıtlayıcı uygulamalarını tekrarladıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi aykırılıklara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi avukatları, Zabıta, Emlak İstimlak, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları görevlilerinden oluşan ekip, 3621 sayılı Kıyı Kenar Kanunu’na göre işletmelerin kendi alanının dışına taşmış, halkın kullanımına açık olan yerlerdeki kısıtlayıcı uygulamalarını kaldırdı.


Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halkın Konyaaltı Sahili’nden en iyi şekilde faydalanabilmesi için, Kıyı Kanunu’na aykırılık teşkil eden imalatlara ve kendi alanı dışına taşmış işletmelere yönelik denetimlerin her gün devam edeceğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir, yaya öncelikli çalışıyor
    1. Büyükşehir, yaya öncelikli çalışıyor
    2. Vali Deniz Manisa’nın tarım ve turizm..
    3. Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl..
    4. Ardahan’da Toç-Bir-Sen üyeleri destek..
    5. MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi"..
    6. İsrail güçleri Batı Şeria'da 4..
    7. MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi"..
    8. Personele kurumsal kapasite geliştirme..
    9. 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı gördü
    10. İspanya, İran tankerine el koyan..
    11. Kırşehir'in oniks taşı, köftürü ve..
    12. UEFA Trabzonspor kararını verdi
    13. Belediye, öğrenci ile şoför esnafı..
    14. Sakarya Nehri kenarında mahsur kalan 2..
    15. Tutuşan otlar paniğe neden oldu
    16. "Bizim ilk hedefimiz ölüm sayısını 4..
    17. Validen çiftçilere ’anız yangını’..
    18. ZONÇEB Vali Bektaş başkanlığında..
    19. UEFA, Trabzonspor’un önümüzdeki sezon..
    20. Dere kenarında ölü bulundu
    21. Vedat Şahin’in öldürülmesine ilişkin..
    22. Bakan Soylu: "Motosiklet kullanımı ruh..
    23. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki FETÖ'nün..
    24. Yaz aylarında keneye dikkat
    25. En fazla kan bağışı yapanlara ödül
    26. Kırklareli OSB cazibe haline geliyor
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Isparta’da piyasa sürülmek istenen 339..
    29. Aracın camını kırıp 16 bin liralık..
    30. Hong Kong'daki protestolar
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik