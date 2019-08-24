0553 313 94 23

Konya YHT garı yılsonuna kaldı

Konya’da, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatının yılsonunda yapımının tamamlanmasının planlandığı bildirilerek açılış tarihi verilmedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:34
Konya YHT garı yılsonuna kaldı

Konya’da, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatının yılsonunda yapımının tamamlanmasının planlandığı bildirilerek açılış tarihi verilmedi.


2016 yılında 68 milyon lira bedelle ihale edilen, 2018 yılı ilk çeyreğinde hizmete girmesi beklenirken açılışı sürekli ertelenen Konya YHT Garında inşaat çalışmasının yılsonu bitirilmesinin planlandığı duyuruldu.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara’nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesine cevaben ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Konya YHT Garının kalan işlerinin yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır” denilerek açılış tarihi hakkında bilgi verilmedi.


MHP Konya Milletvekili Esin Kara, YHT Garı’nın Konya için oldukça değer taşıyan bir yatırım olduğunu söyledi. İnşaatın biran önce bitirilerek gar binasının hizmete girmesini beklediklerini kaydeden Kara, “Konyamızdaki bütün kamu yatırımlarının takipçisiyiz. Şehrimizin merkezinde modern görünümüyle büyük bir eksikliği giderecek yeni YHT Garı’nın da biran önce tamamlanmasını bekliyoruz. İkinci 100 günlük eylem planı dahilinde geçen Mart ayında bitirileceği bildirilen inşaat tamamlanamadı. Umarım verilen tarihte yapım tamamlanır ve yeni gar binası faaliyete geçer” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
    1. Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
    2. İran'dan yeni balistik füze denemesi
    3. Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3..
    4. Atina Müslümanların haklarını gasp..
    5. Az yemek için 5 önemli öneri
    6. Ntep, Kayseri’ye geldi
    7. Vali Mustafa Masatlı, sanayi sitesi..
    8. Dünyanın ilk yüzer nükleer güç ünitesi..
    9. Adryan Tavares, Kayseri’de
    10. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü..
    11. Trump’tan şaşırtan açıklama
    12. Vali Yazıcı’dan komutanlara veda yemeği
    13. Bu ikizler hem judoda, hem okulda..
    14. Kayseri’nin gözbebeği Melikgazi..
    15. Kuzey Kore'den füze denemesi
    16. Sivas’ın gölleri denizi aratmıyor
    17. Venedik değil Samsun
    18. Gürün’de yollar yenileniyor
    19. Hacılar Erciyesspor’da iki imza birden
    20. Yahyalıspor ilk hazırlık maçına çıkacak
    21. Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Atlet Salih..
    22. Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol..
    23. Başkan Söğüt, “Çözüm üretmek için..
    24. Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde..
    25. "Maksimum verimi alabileceğimiz..
    26. İlçe komutanı magandaları uyardı
    27. Rektör Alma, Tarım ve Orman Şurası..
    28. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır..
    29. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Salih..
    30. Nusaybin’de köpeklerin saldırısı..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor