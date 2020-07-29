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Konya ve Kırklareli'nde bazı alanlar "Nitelikli doğal koruma alanı" ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 12:18:28 -
Konya ve Kırklareli'nde bazı alanlar "Nitelikli doğal koruma alanı" ilan edildi

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Konya ve Kırklareli'ndeki bazı alanların, "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Konya'nın Meram ilçesindeki Meram Bağları "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Apullu Şeker Fabrikası doğal sit alanı ise kısmen "Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve kısmen "Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

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