Konya vaka sayısı | Konya risk haritası, Konya’nın rengi ne oldu?

Konya haberleri son dakika: 1 Mart itibariyle Türkiye’de kontrollü normalleşme başladı. Bundan böyle illerin vaka sayısına göre korona yasakları genişletilecek ya da kaldırılabilecek. Türkiye geneli illere göre koronavirüs risk haritası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak kategorilere ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada 100 bin nüfusta koronavirüs (Kovid-19) vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." açıklamasında bulundu.

Geçen hafta vaka sayısında liderliği Ordu'dan devralan Samsun, liderliğini 6-12 Mart haftasında da sürdürdü. Samsun'u; Kilis, Balıkesir, İstanbul, Yalova ve Konya takip etti. 27 Şubat-5 Mart döneminde her 100 bin kişiden 348'inde virüs tespit edilen Samsun'da, bu hafta rakam 458'e yükseldi.

Konya vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı 6-12 Mart haftalık korona vaka sayısı haritasına göre, Samsun'u; Kilis, Balıkesir, İstanbul, Yalova ve Konya vaka sayıları artı. 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritaya göre, Konya’da korona vaka sayısı kaç oldu? Konya’da her 100 bin kişide korona vakası 203,91 oldu.

Konya’nın rengi ne oldu?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilere göre vaka sayısında 200 barajını aşan illerin sayısı 11 oldu. Bu iller Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Yalova, Balıkesir, Edirne, Konya, Kilis, Sinop ve Samsun olarak gerçekleşti. Böylelikle 1 Mart’ta açıklanan illerin risk haritasında olduğu gibi Konya’nın rengi yine kırmızı oldu. Barajı aşan iller için yeni yasak ve kısıtlamaların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İllerin korona vaka sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illerin haftalık korona vaka sayılarına ilişkin harita şu şekilde:

Korona aşı sayısı ne kadar?

Korona ile mücadele devam ederken, salgından koronmak için de Türkiye başarılı bir şekilde aşılama takvimiini işletiyor. İşte 17 Mart korona aşısı yaptıranların sayısı:



