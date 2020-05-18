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Konya trafiğinde yeni düzenlemeler

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çevirerek şehir genelinde trafiği rahatlatacak düzenlemeler yapmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:53:27 -
Konya trafiğinde yeni düzenlemeler

Konya Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çevirerek şehir genelinde trafiği rahatlatacak düzenlemeler yapmaya devam ediyor.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşların evde olduğu sokağa çıkma kısıtlaması zamanlarında araç ve yaya trafiğine yönelik düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, trafik akışını etkilemeden hayata geçirdikleri çalışmaların sonunda trafikte kalıcı rahatlık sağlanacağını söyledi.


Konyalılar evlerindeyken bu hafta sonu Akıncılar Caddesi ve Tuzdeve Yolu Caddesi’nin kesiştiği alanda ilave düzenleme ve şerit çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Altay, bunun yanı sıra Konyalıların yoğun olarak kullandığı alanlardan olan Zafer Meydanı - Camlı Köşk ve Form bölgesinde andezit tamiratı yaptıklarını; ilçelerde de mahalle yolu çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.


Başkan Altay, tramvayların kesintisiz hizmet vermesi amacıyla makas tadilatları yaparak ulaşımın kesinti riskini azaltacaklarını ifade ederek, “Alaaddin-Selçuk Üniversitesi tramvay hattımızda çeşitli sebeplerle durmaları en aza indirmek için biri Belediye önünde diğeri de Selçuk Üniversitesi girişinde olmak üzere 2 adet S tipi demiryolu makası yaparak monte ediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde başladığımız çalışma, normal günlerde tramvay seferlerini etkilemeden iki hafta içinde tamamlanacak” dedi.

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