Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,109-2,171 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,109-2,171 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
| 2,251
| 2,251
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,109
| 2,171
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 2,080
| 2,080
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,136
| 2,201
|Düşük vasıflı buğday
| 2,050
| 2,086
|ARPALAR
|Arpalar
| 1,604
| 1,620
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
| 1,427
| 1,666
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 5,350
| 8,520