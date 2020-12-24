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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,109-2,171 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:01:03 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,109-2,171 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,251
 2,251
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,109
 2,171
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,080
 2,080
Ekmeklik diğer buğday 2,136
 2,201
Düşük vasıflı buğday 2,050
 2,086
ARPALAR

Arpalar 1,604
 1,620
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,427
 1,666
BAKLİYATLAR

Fasulye 5,350
 8,520
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