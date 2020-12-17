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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,168 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:03:02 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,168 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Durum buğdayı 2,400 2,400
Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,168 2,168
Ekmeklik diğer buğday 2,160 2,160
Düşük vasıflı durum buğdayı 2,225 2,352
ARPALAR

Arpalar 1,631 1,656
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,696 1,710
BAKLİYATLAR

Nohut 4,001 4,001
Fasulye 8,108 8,626
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