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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,079-2,226 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:20:43 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,079-2,226 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,301 2,301
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,079 2,226
Ekmeklik diğer buğday 2,091 2,300
Düşük vasıflı buğday 1,651 1,700
ARPALAR

Arpalar 1,647 1,665
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,401 1,724
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,526 8,526
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