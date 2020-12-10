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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,125-2,238 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:28:15 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,125-2,238 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,407 2,420
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,125 2,238
Ekmeklik diğer buğday 2,101 2,176
Düşük vasıflı buğday 2,262 2,294
ARPALAR

Arpalar 1,635 1,661
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,552 1,661
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,300 8,750
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