Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,277 - 2,398 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,277 - 2,398 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,277
|2,398
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,301
|2,350
|Ekmeklik diğer buğday
|2,265
|2,386
|Düşük vasıflı buğday
|2,305
|2,335
|Makarnalık buğday
|2,592
|2,603
|ARPALAR
|Arpalar
|1,740
|1,784
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,204
|1,863
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,724
|9,236