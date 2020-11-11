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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,277 - 2,398 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:48:59 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,277 - 2,398 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,277 2,398
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,301 2,350
Ekmeklik diğer buğday 2,265 2,386
Düşük vasıflı buğday 2,305 2,335
Makarnalık buğday 2,592 2,603
ARPALAR
Arpalar 1,740 1,784
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,204 1,863
BAKLİYATLAR
Fasulye 8,724 9,236

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