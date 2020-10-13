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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,158-2,295 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:37:44 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,158-2,295 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,158 2,295
Makarnalık buğday
Ekmeklik diğer buğday 1,958 2,150
Düşük vasıflı buğday 2.000 2,225
ARPALAR
Arpalar 1,505 1,536
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,516 1,662
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,390 8,133
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği 3,507 3,507

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