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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,937-1,954 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:25:33 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,937-1,954 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,012 2,042
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,937 1,954
Düşük vasıflı buğday 1,650 1,946
Ekmeklik diğer buğday 1,814 1,850
ARPALAR
Arpalar 1,389 1,395
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,504 7,472


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