Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,709-1,990 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,709-1,990 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,910
|1,999
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,709
|1,990
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,677
|1,998
|Düşük vasıflı buğday
|1,665
|1,815
|Ekmeklik diğer buğday
|1,707
|2,003
|ARPALAR
|Arpalar
|1,342
|1,382
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,414
|1,427