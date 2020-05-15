Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,641-1,708 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,641-1,708 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,893
|1,893
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,641
|1,708
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,713
|1,726
|Düşük vasıflı buğday
|1,694
|1,728
|ARPALAR
|Arpalar
|1,281
|1,299
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,370
|1,385