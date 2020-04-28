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Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,675-1,761 liradan işlem gördü

2020-04-28 18:07:18 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,675-1,761 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğdaylar 1,927 1,962
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,675 1,761
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,711 1,711
Ekmeklik diğer buğday 1,731 1,741
Düşük vasıflı buğday 1,689 1,743
ARPALAR
Arpalar 1,328 1,346
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,381 1,406

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