Konya SMMMO’dan SGK teşvikleri ve teşvik hesaplama semineri

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından serbest muhasebeci ve mali müşavirlere SGK teşvikleri ve teşvik hesaplama programı ile ilgili bilgilendirme semineri verildi.

Oda binasında düzenlenen seminerde konuşan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, son yıllarda işsizlik oranının azaltılması adına işveren taraflı birçok sosyal güvenlik teşviki uygulaması başlatıldığını söyledi. Sosyal güvenlik teşviki uygulamalarında önemli sigorta teşvikleri bulunduğunu dile getiren Başkan Erdal, “Odamızın yeni hizmeti ile mükelleflerinizin bildirge işlemlerini gerçekleştirirken SGK teşviklerinden yararlanmasını sağlayabilecek ve geriye doğru teşvik hesaplamalarını doğru ve güvenli olarak yapabileceksiniz” dedi.

Konya SMMMO olarak mesleğe, üyelere ve stajyerlere hizmet ettiklerini aktaran Erdal, her zaman eğitimi ve mesleki gelişimi destekleyecek her türlü faaliyete devam ettiklerini söyledi.

“Yüksek lisans eğitimleri, sınavlara hazırlık kursları devam ediyor”

Özellikle bilirkişilik ve uzlaştırmacılık eğitimlerine ağırlık verdiklerini anlatan Erdal, “Bunların yanında Konya Selçuk Üniversitesi işbirliğinde düzenlediğimiz yüksek lisans eğitimleri, sınavlara hazırlık kursları aralıksız devam ediyor. Ayrıca kamu gözetimi kurumuna güncelleme yaparak başvuru yapmış olduğumuz bağımsız denetim eğitim programımız onaylanmış olup en kısa sürede bu eğitimimiz de başlayacaktır” diye konuştu.

Başkan Abdil Erdal, 7-10 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan 19. Anadolu Odaları Eğitim Seminerine katılmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.