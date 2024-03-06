Konya Şeker’den sıvı arı yemi üretiminde yeni atılım

Şirket, Türkiye’de ilk defa Çumra Şeker Entegre Tesislerinde ülke arıcılığını desteklemek ve büyümesine katkı vermek amacıyla “Besleme alanında bizde varız” diyerek sıvı arı yemi üretimine geçti. Türkiye’nin ilk Avrupa’nın en modern sıvı şeker tesisi Çumra Şeker Entegre Tesislerinde 27 Aralık 2006’da arıcılık sektörüne önemli katkılar sağlamak için üretime başlandı. Konya Şeker, Türkiye’de ilk defa pancar şekerini pastörize ederek ürettiği arı yemi ile arıcılık sektörüne yeni bir soluk kazandırdı. Arıların beslenmelerini sağlamak ve verimliliğin artışına destek amacıyla geliştirilen Birinci Arı Yemi, tamamen otomasyon sistemi üzerinden üretiliyor. Hijyenik olması, el değmeden üretilmesi ve kullanım kolaylığı sağladığı için arıcıların tercih ettiği Birinci Arı Yemi, ekonomik olmasıyla da sektörünün lideri konumunda.