Konya Şeker'den çalışanlarına 285 milyonluk promosyon müjdesi

Çiftçilerine yönelik avans ödemelerini zamanında gerçekleştiren Konya Şeker, çalışanlarını da unutmadı. Konya Şeker A.Ş., Garanti Bankası ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında, Bu ay yaklaşık 5 bin 700 çalışanına toplam 285 milyon TL banka promosyonu ödemesi yapılacağını açıkladı.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, tüm çalışanların kurumsal yapının ana omurgası olduğunu belirterek, çalışanların emeğinin karşılığının verilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

PROMOSYON UYGULAMASI İLK KEZ BİZİM DÖNEMİMİZDE HAYATA GEÇTİ

2021 yılında görevi devralan Başkan Ramazan Erkoyuncu, maaşların ilgili bankalara yatırılmasından dolayı promosyonun da çalışanların en doğal hakkı olduğu gerekçesiyle yeni dönemde bankalardan alınacak promosyonun personele eşit bir şekilde ödenmesi talimatı vermesiyle süreç başladı. Promosyon uygulamasının ilk kez kendi dönemlerinde hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Erkoyuncu, önceki uygulamada personele ödenmesi gereken banka promosyonunun kurum tarafından alındığını, kendilerinin ise bu uygulamayı değiştirerek promosyonun doğrudan çalışanlara verilmesini sağladıklarını belirtti. Başkan Erkoyuncu konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Promosyon ilk defa bizim dönemimizde, 2023 yılı Ağustos ayında personele ödendi. Önceki dönemlerde bankalardan alınan promosyonlar personele ödenmeyip kurum hesabına geçiyordu. Promosyon hakkının bordro sahibinin olduğuna inanarak bu rakamın 1 kuruşuna bile dokunmuyoruz. Garanti Bankası ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında, Eylül ayında gıda grubunda çalışan yaklaşık 5 bin 700 personelimize kişi başı 50 bin TL olmak üzere toplam 285 milyon TL banka promosyonu doğrudan çalışanlarımıza ödenecek. Ayrıca maaş ödemeleri kapsamında tüm çalışanlarımıza aylık yaklaşık 500 milyon TL, yıllık ise 6 milyar TL ödeme gerçekleştiriyoruz. İşletmelerimizin üretme ve katma değer oluşturmasında emek veren her bir çalışanımız bizim için çok kıymetlidir. Yapılan anlaşma kapsamında çalışanlarımıza yapılacak promosyon ödemelerinin tüm personelimize hayırlı olmasını diliyorum.”