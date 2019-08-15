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Konya Şeker ailesi bayramlaştı

Konya Şeker’in geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programı, Konya Şeker Merkez Kampüste yapıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:34
Konya Şeker ailesi bayramlaştı

Konya Şeker’in geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programı, Konya Şeker Merkez Kampüste yapıldı.


Programa, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket yöneticileri ve çalışanları katıldı.


Programda kısa bir konuşma yapan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Yavuz Kayhan, Konya Şeker ailesi olarak bayramı idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını, tüm Konya Şeker Ailesinin bayram sohbetlerinde hemşehrilerimizden aldıkları güçle bayram sonrası ilk günden işlerine dört elle sarıldıklarını söyledi. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu böyle günlerde bayramların toplumu birbirine kenetlediğini belirten Kayhan, Konya Şeker’in güçlü bir şekilde geleceğe yürüdüğünü ifade etti.



“Hem kurumumuz hem de çiftçinin işi büyüyecek”


25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk da Konya Şeker ailesine yönelik yayınladığı bayram mesajında, “Önümüzde çok çalışacağımız, daha çok üreteceğimiz ve pazar payımızı büyütüp, çiftçinin ekonomiden daha çok pay almasına vesile olacağımız bir dönem var. Biz çok çalışacağız, hiçbir fırsatı kaçırmayacağız ki hem kurumumuz büyüyecek hem çiftçinin işi büyüyecek. 1999’dan bu yana bu aile her bayram sonrası ilk mesai gününde topluca bayramlaşıyor, hizmet ettiğimiz, ekonomi cephesinde bayraktarlığını yaptığımız üretici ortaklarımızın bir sonraki bayramı daha müreffeh, işleri biraz daha büyümüş olarak geçirmesi için birbirimizden güç alarak daha heyecanlı ve daha istekli olarak işimize odaklanıyoruz. Konya Şeker Ailesinin yani bizim ortak sevdamız Türkiye’dir ve ortak gayretimiz daha müreffeh bir Türkiye içindir’’ dedi.



“Konya Şeker ülkeyi büyüten bir kurum”


Başkan Konuk mesajında ayrıca şu ifadelere de yer verdi: “Konya Şeker, ülkenin gücüne güç katan bir kurum. Bizim kurumumuz, ülkemizin imkânlarının artırılması, ekonomik istiklalinin tahkim edilmesi için çalışan bir kurumdur. Ülkenin iddiasının yanında olan bir kurum. Bu ülke güçlü olmak zorunda. Biz de o gücün oluşmasına katkı vereceğiz. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız. Hedefi olmayan bir geminin zaten rotası olmaz. Rotası yoksa da nereye gideceği belli olmaz. Bu kurumun rotası, hedefleri var. Kurumumuz, Türkiye’deki ilk 5 gıda firmasından biri. Sıra, bunu dünyaya teşmil etmekte. Dünyanın 5 gıda firmasından birisini Anadolu’nun bağrından çıkarmak. Bunu çıkarabilecek altyapımız var. Bu kurumun geleceğinden taviz veremeyiz.”

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:34
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