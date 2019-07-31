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Konya Savunma Sanayi A.Ş. ilk genel kurulunu yaptı

Konyalı 24 girişimci tarafından kurularak ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasına yüzde 49 pay ile ortak olan Konya Savunma Sanayi A.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:35
Konya Savunma Sanayi A.Ş. ilk genel kurulunu yaptı

Konyalı 24 girişimci tarafından kurularak ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasına yüzde 49 pay ile ortak olan Konya Savunma Sanayi A.Ş. ilk genel kurulunu yaptı.


Konya Sanayi Odasında gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, Konya tarihinin en stratejik yatırımı olarak nitelediği ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasının İnşaat Projesi Kontrolörlük İhalesi ve Proje Müellifliği İhalesinin tamamlandığını belirten Koyuncu, “Şu anda fabrika sahamızda zemin etütleri yapılıyor.İnşaat yapım ihale sürecine hazırlanıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde fabrikanın yapımına başlayacağız.Hedefimiz, 2020 yılının Aralık ayına kadar yatırımımızı tamamlayarak, Şeb-i Arus törenlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışımızı gerçekleştirmek” dedi.



"Konya’da güçlü bir savunma sanayi ekosistemi oluşturulacak"


Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklarının şehrin geleceğine yönelik güçlü bir irade ortaya koyduklarını dile getiren Koyuncu, "Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketimizin güçlü iradesi ve kararlılığı, ana şirketimiz ASELSAN’ın tecrübesi ve iş yapma istekliliği ile birleşince, Konya ve Türkiye, çok güzel bir yatırım kazanacak” diye konuştu.


Konya’da güçlü bir savunma sanayi ekosistemi kurmak için çalıştıklarını belirten Koyuncu, ASELSAN ile Konyalı girişimcilerin hayata geçireceği Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasının bunun en kritik adımlarından birisi olduğunu vurguladı.


Fabrikanın kurulacağı alanın endüstri bölgesi olması için başvuru yaptıklarını ifade eden İbrahim Koyuncu, “ASELSAN fabrikamızın da bulunduğu, bu 1.8 milyon metrekarelik alanı bakanlığımızın, Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleriyle endüstri bölgesi olarak hayata geçirdiğimizde, Konya çok güçlü bir savunma sanayi ekosistemine sahip olacak. Bu endüstri bölgesi Konya’nın hem savunma sanayindeki üretim yeteneklerinin artması hem de yüksek katma değerli üretim kabiliyetimizin gelişmesi için son derece kritik. Bu endüstri bölgesini Konya’daki tüm üretim ekosisteminin gelecek vizyonuna katkı sunacak bir gelişme olarak görebiliriz”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:35
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