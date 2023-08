Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 71. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Genel Kurula üreticilerin yanı sıra, Tarım Bakanlığı yetkilileri, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Şeker-İş Sendikası temsilcileri, PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, çok sayıda muhtar ve üyelerin katılımı ile Konya Şeker fabrikasında yapıldı. Divan teşekkülünden sonra başlayan Genel kurul, saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Gündemdeki maddelerin tek tek okunup, ibraların oybirliği ile alındığı Genel Kurulda, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bir konuşma yaptı.

“Çiftçimizin Kotası 55 ton artacak”Başkan Erkoyuncu, son günlerde gündemde olan Kota konusuna da açıklık getirerek, "Kayseri Şeker, 5 yıl önce özelleştirilen Turhal Fabrikası’nın kota hakkını şimdi aldığı için toplamda bizim önümüze geçti. Konya Şeker, kurulu kapasitelerin üstüne çıkabilen tek fabrikadır. Buna rağmen bu kabul edeceğimiz bir kota değil. Yetkilerle görüştük. Yine söylüyorum biz hakkımızı alırız. Alacağız. Çiftçimizi mağdur etmeyiz" dedi.Şeker sektöründe Türkiye’nin en iyisi olduklarını bunu bakanlıkta ifade edildiğini belirten Başkan Erkoyuncu, "Bu yıl 3 milyon 650 bin ton pancar işleyeceğiz. Yüzde 20’de C kotası var. Pancar’da İdeal kampanya süresi 100-110 gündür. Biz 149 gün çalıştık. Bu yıl onu da geçebiliriz. Geçen yıl Türkiye’de 1 ay 40 gün sonra pancarı işledik. Pancarın kendine has fiziksel özellikleri var. Tedbirlerimizi aldık. Bu sene kotalarınız da 55 ton civarı artacak. Ama gelecek yıl kotalar tekrar revize edilecek. Hakkımızı gelecek yıl alacağız. Gerekirse erken kampanya açacağız. Pancar stokumuzu sağlıklı yapacağız. Altınekin bölgesinde de Maus sistemini deniyoruz. Verim alırsak da bunu tüm hinterlandımıza yayabiliriz" şeklinde konuştu."Yeni fabrika kuruyoruz"Başkan Erkoyuncu, Türikiye’de geçen yıl yaşatılan suni şeker sıkıntısı gündemi nedeniyle uzun süre şekerin fiyatının 18 TL civarında kaldığını hatırlatarak, "Göreve geldiğimizde 4 TL civarında satılan Şeker, 18 TL’ye çıktı. 400 bin ton ithal şeker kotasının 321 bin tonu ithal edildi. Bu nedenle şeker uzun bir süre 18 TL’yi geçmedi. Bu yıl bakanlık düzeyinde de yaptığımız görüşmelerde gördüğümüz görüntü pancar taban fiyatının beklentinin üstünde olmasını, tatmin edici düzeyde olacağını bekliyoruz. Çiftçilerimizin merakla beklediği fiyatı, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklayacaktır" diye konuştu.Cihanbeyli-Altınekin arasındaki bölgeye taşınması planlanan Konya Şeker fabrikası için de bilgi veren Başkan Erkoyuncu, "Arkadaşlar taşınma falan yok. Oraya yepyeni yüksek kapasiteli sıfır fabrika kurmaya karar verdik. Bu fabrika 69 yaşında, buradan ne taşıyabiliriz, Sadece son dönemde alınan teknik makineler, türbün, pompa gibi malzemeler gidecek. Dolayısıyla oraya sıfır bir fabrika kuracağız" ifadelerini kullandı."Konya Şeker olarak bu yıl yüksek oranda ayçiçeği almayı planlıyoruz"Ayçiçeğinde büyük adaletsizlik vardı ve bu adaletsizliğin çözümü için bakanlığa görüşlerini ilettiklerini dile getiren Başkan Erkoyuncu, "Ayçiçeği üretim maliyetleri çok yüksek. Ukrayna’dan 19 TL’ye ham yağ getirildi. Bizim ham madde maliyetimiz ise 25.5 TL, hal böyle olunca bir gram üretim ve satış yapamadık. Çok şükür zarar da etmedik. Son bir kaç aydır, gümrük sınırlaması getirildi. Kendimiz Konya Şeker olarak bu yıl yüksek miktarda ayçiçeği almayı planlıyoruz" dedi.Son zamanlarda ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Erkoyuncu, "Sizlerin itibar etmediğinize inanıyorum ama bilgi eksikliğiyle, yalan yanlış yazılan bu tür yazılar, etkisi olmasa da kamuoyunun zihnini meşgul eden iftiralardır, asılsızdır" diye konuştu.Başkan Erkoyuncu, meyve suyu fabrikasında üretiminin durdurulması ile ilgili olarak ise, "Mesela meyve suyu fabrikamız, 19 milyon dolara kurulmuş, ama her yıl zarar eden bir fabrika. Siz olsanız çalıştır mısınız? 7 TL’ye ürettiğiniz üzüm suyunu bildiğiniz 2 TL’ye satmışız. Hedef üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi" şeklinde konuştu.Ağaçların sulanmaması ile yapılan eleştirilere hakkında da konuşan Erkoyuncu, "Doğaya ve çevreye en çok önem veren bir kurumuz, bu konudaki eleştirilere itibar etmiyoruz. Ama Dünya’nın hiçbir yerinde Ormanlar sürekli sulanarak oluşturulmaz. Biz ağaçlandırmaya 1 milyar 350 milyon TL harcamışız. İmkanlarımız olunca yine harcayalım ama biz ne devletiz, ne Orman Bakanlığıyız Ülkedeki tüm kurumlar kadar, hatta onlardan yine fazla yapalım, zaten yaptık ama biz netice de Orman Yetiştirme Kurumu değiliz" dedi.Şeker Süt’ün kapanması olayıŞeker Süt’ün kapanmasıyla ilgili olarak da konuşan Başkan Erkoyuncu, "Şeker Süt’ün bizzat yönetiminde, ilk kuruluşunda bulunan birisiyim. Ama üretimi artık bir tanker bile yapmıyordu. Çünkü aynı işi yapan PANAGRO’muz vardı. Orası varken siz üretimi düşen, maliyetleri artan Şeker Süt ile devam mı ederdiniz. Burası devasa bir kurum. Bu kurumun yönetilmesine çiftçilerimiz karar verir, genel kurul karar verir. Ben 65 yaşındayım, elimden geldiğince gece gündüz çalışıyorum. Ben köylü Ramazan’ım. Faydamın olması için daha da çok çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 71. Olağan Genel Kurulunda alınan bütün kararlar oy birliği ile alındı.