Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 71. Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 71. Mali Genel Kurulu, çok sayıda üreticinin katılımıyla yapıldı.

Genel Kurula üreticilerin yanı sıra, Tarım Bakanlığı yetkilileri, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Şeker-İş Sendikası temsilcileri, PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, çok sayıda muhtar ve üyelerin katılımı ile Konya Şeker fabrikasında yapıldı. Divan teşekkülünden sonra başlayan Genel kurul, saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Gündemdeki maddelerin tek tek okunup, ibraların oybirliği ile alındığı Genel Kurulda, PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bir konuşma yaptı.