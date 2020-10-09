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İSLAM Konya namaz vakitleri Konya namaz vakti
İSLAM

Konya namaz vakitleri Konya namaz vakti

Konya namaz vakitleri, Bursa namaz saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Konya namaz saatleri, Diyanet Konya Cuma namazı saatleri, namaz vakitleri imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri aşağıda yer almakta. Diyanet 2020 güncel Konya namaz saatlerini haberimizin detaylarında bulabilirsiniz. İşte Konya namaz vakitleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:32:00 -
Konya namaz vakitleri Konya namaz vakti

Konya namaz saatleri. Türkiye'nni nüfusu bakımından 7. büyükşehiri olan Konya'da yaşayan vatandaşlar Konya namaz vakitlerini merak ediyor. Her Müslüman günde 5 vakitte dinin emri olan namaz kılmak için Allah'ın (C.C) huzuruna çıkıyor. Bunun için namaz kılacaklar namaz saatlerini bilmek istiyor. Namaz vakitleri, namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenerek duyuruluyor. Konya Diyanet namaz vakitleri ve Diyanet Konya Cuma namazı vakitlerini bu haberimizden takip edebilirsiniz.

Konya Namaz Vakitleri (Ekim aylık)

    Tarhi             İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı

09.10.2020        05:26 06:46 12:42 15:55 18:29 19:44

10.10.2020        05:27 06:47 12:42 15:54 18:27 19:42

11.10.2020        05:28 06:48 12:42 15:53 18:26 19:41

12.10.2020        05:29 06:49 12:42 15:52 18:24 19:40

13.10.2020        05:29 06:50 12:41 15:51 18:23 19:38

14.10.2020        05:30 06:51 12:41 15:50 18:22 19:37

15.10.2020        05:31 06:52 12:41 15:49 18:20 19:35

16.10.2020        05:32 06:53 12:41 15:48 18:19 19:34

17.10.2020        05:33 06:53 12:40 15:47 18:17 19:33

18.10.2020        05:34 06:54 12:40 15:46 18:16 19:31

19.10.2020        05:35 06:55 12:40 15:45 18:15 19:30

20.10.2020        05:36 06:56 12:40 15:44 18:13 19:29

21.10.2020        05:37 06:57 12:40 15:43 18:12 19:28

22.10.2020        05:38 06:58 12:40 15:42 18:11 19:26

23.10.2020        05:39 06:59 12:39 15:41 18:09 19:25

24.10.2020        05:39 07:00 12:39 15:40 18:08 19:24

25.10.2020        05:40 07:01 12:39 15:39 18:07 19:23

26.10.2020        05:41 07:02 12:39 15:38 18:06 19:22

27.10.2020        05:42 07:03 12:39 15:37 18:04 19:21

28.10.2020        05:43 07:04 12:39 15:36 18:03 19:20

29.10.2020        05:44 07:05 12:39 15:35 18:02 19:18

30.10.2020        05:45 07:07 12:39 15:34 18:01 19:17

31.10.2020         05:46 07:08 12:39 15:33 18:00 19:16

Diyanet Konya Namaz vakitleri için tıklayın

Konya Cuma Namazı Vakitleri

Konya’da yaşayan vatandaşlar Konya'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunu merak ediliyor. İslam’ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. İslamiyet'te cuma namazının yeri ayrı bir öneme sahiptir.

Müslümanlar için mühim olan bu mübarek günlerde vatandaşlar camileri dolduracak. Cuma namazına gidecek olanlar Konya'da cuma saat kaçta? sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte Konya Cuma vakitleri:

9 Ekim 2020 Konya Cuma Namazı Vakti: 12:42

16 Ekim 2020 Konya Cuma Namazı Vakti: 12:41

23 Ekim 2020 Konya Cuma Namazı Vakti: 12:39

30 Ekim 2020 Konya Cuma Namazı Vakti: 12:39

 

Namaz nasıl kılınır?

Niyet nedir?

Niyet anlamı ne? Niyet nasıl edilir? Namaz için niyet gereklidir. Niyet şu şekilde edilir? ‘Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya’ denilerek diyet edilmiş olunur.

İftitah tekbiri

‘Allahu Ekber’ denilerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. Sonra sırasıyla Subhaneke, Euzu besmele, fatiha suresi ve zammı sure okunur.

Rüku

Allahu Ekber denilerek rükuya gidilir ve burada 3 defa Sübhane Rabbiyel azim denilir.

Rükudan kalkış

Semiallahu limen hamide denilerek rükudan kalkılır ve hayata rebbena tekel hamd denilir.

Secde

Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede dizler, eller, alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir. Secdede 3 kez Subhane rabbiyel ala denilir.

İki secde arası oturuş

Allahu Ekber denilerek secededen kalkılır ve diz üstü oturulur. Sonra tekrar secdeye varılır ve 3 kez Subhane rabbiyel ala denilir.

Son oturuş

Ka’de-i ahire de denilir. Burada ettehiyyatü, sallı-barik, Rabbena duaları okunur.

Selam

Esselamü aleyküm ve Rahmetullah denilerek önce sağa sonra sola selam verilir ve namaz tamamlanmış olunur.

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