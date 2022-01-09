Konya Karaman hızlı tren fiyatları ne kadar? Konya Karaman hızlı tren saatleri

Konya Karaman yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatı ne kadar? Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya düşürmekte. Konya’dan Karaman’a Karaman’dan Konya’ya yüksek hızlı tren ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar Konya Karaman hızlı tren fiyatları ne kadar? sorusunu sormakta. Peki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek hızlı tren hatları konusunda müjde üstüne müjde verdi. Erdoğan, "Şimdi bu imkanı bir adım daha öteye taşıyor, Karaman'a kadar uzatıyoruz. Bugün Konya-Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. İnşallah bu adımı önce Karaman-Ulukışla, sonra Mersin ve Adana, ardından da Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek. Deneme seferleri süren Ankara-Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek" diye konuştu. Erdoğan "Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet verecek" dedi. Erdoğan, Konya'dan Karaman'a yapılacak ilk sefere de katıldı.

Konya Karaman arası hızlı tren kaç saat sürüyor?

102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ile menfez, 39 geçit ve 17 yaya geçidi inşa edildi. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman seyahat süresini de 2 saat 40 dakikaya indirecek. Hızlı tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısının kurulmuş olacak.

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı ne kadar?

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hizmete giriyor. Bölge halkının yıllardır beklediği projede sona gelindi. Konya-Karaman YHT hattının bilet fiyatının 35 TL olduğu öğrenidli.