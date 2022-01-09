Konya Karaman hızlı tren bilet ücretleri ne kadar? Ankara-Karaman, İstanbul Karaman hızlı teren bilet fiyatları ne kadar kaç TL?

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konya'mıza kadar bu hızlı, güvenli, konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştık.” dedi.

Konyalılar için artık Ankara'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a trenle gitmenin çok daha rahat ve konforlu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Konya-Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. İnşallah bu adımı önce Karaman-Ulukışla, sonra Mersin ve Adana, ardından da Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek. Deneme seferleri süren Ankara-Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek" ifadesini kullandı.

Konya Karaman hızlı tren bilet ücretleri ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya - Karaman Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatını 35 lira olarak açıkladı. Erdoğan, seferlerin bir hafta süreyle ücretsiz olacağını bildirdi. Peki Anakara Karaman hızlı tren bilet fiyatı, İstanbul Karaman YHT bilet ücreti ne kadar?

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