Merakla beklenen Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın açılışı gerçekleştirildi. Peki, Konya Karaman Hızlı Tren bilet fiyatı ne kadar?

Konya Karaman Hızlı Tren bilet fiyatı ne kadar 2022 | Konya Karaman Hızlı Tren kaç gün ücretsiz?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Karaman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuştu.

Açılışını gerçekleştirdikleri eserlerden en önemlisinin Konya-Karaman hızlı tren hattı olduğunu belirten Erdoğan, yatırım bedeli 1,4 milyar liraya ulaşan bu projeyle Karaman'ın ulaşımda farklı bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Konforu ve çevre dostu olmasının yanı sıra vakit ve enerji açısından da ciddi tasarruf sağlayacak bu yatırımın kente hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Karaman-Konya hızlı tren ücretini sordu.

Bakan Karaismailoğlu'nun, "35 lira" yanıtı üzerine Erdoğan, "Bu kadar ucuz mu? Karaman-Konya 35 lira" dedi.

Salondan "60 lira" sesleri gelmesi üzerine tekrar Bakan Karaismailoğlu'na fiyatı soran Erdoğan, 60 liranın otobüs ücreti olduğunu, hızlı tren ücretinin ise 35 lira olduğunu aktardı.

Karaismailoğlu'na "Peki, Adil hiç ücretsiz yapmayacak mıyız?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Şöyle bir hafta ücretsiz yapalım." dedi.

Salondakilere "Nasıl iyi mi?" diye soran Erdoğan, "Bak, 'süper' diyorlar. Bir hafta inşallah Konya-Karaman ücretsiz olacak, hayırlı olsun. İnşallah bu da bu hattın sadakası olur." ifadelerini kulandı.

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını, yüklenici firmaları, işçisinden mühendisine projede emeği geçenleri ve aynı şekilde Karaman merkeze ve ilçelerine birbirinden güzel eserleri ve yatırımları kazandıran belediyeleri, kamu kurumlarını, hayırseverleri ve özel sektör firmalarını da tebrik ederek, son 19 yıldır olduğu gibi 2023'e giden süreçte de Karaman'a olan şükran borçlarını, yeni eserler inşa edip, şehri daha da güzelleştirip, kalkındırarak ve geliştirerek ödemeyi sürdüreceklerini söyledi.