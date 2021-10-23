  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konya, ilk yarıda işi bitirdi
Spor

Konya, ilk yarıda işi bitirdi

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'u Serdar Gürler ve Hadziahmetovic'in ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor 4. galibiyetini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 17:57:00 -
Konya, ilk yarıda işi bitirdi

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'u Serdar Gürler ve Hadziahmetovic'in ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor 4. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Yukatel Kayserispor konuk etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi İttifak Holding Konyaspor 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serdar Gürler ve 45. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek
Ekonomi

Tarih verip uyardılar! Altında rüzgar tersine dönecek

Altında son dönemde yaşanan artışları değerlendiren analistler, fiyatların bu yıl 1850 dolara yükselmesini beklediklerini ancak gelecek yıl ..
SİHA'lar harekete geçti!
Gündem

SİHA'lar harekete geçti! "Türkiye'den harekat emri aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyon başlayacağının sinyalini vermesinin ardından böl..
Gündem

"Ülkemizi kuranlar, Anayasa için Osmanlı'ya danışmıştı"

ABD'li Demokrat siyasetçi Steve Cohen, Türkiye'nin vatanı olan Anadolu'nun binlerce yıldır medeniyetin beşiği olduğuna işaret ederek, ABD'ni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay