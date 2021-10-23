Konya, ilk yarıda işi bitirdi
Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'u Serdar Gürler ve Hadziahmetovic'in ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor 4. galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'u Serdar Gürler ve Hadziahmetovic'in ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yenen İttifak Holding Konyaspor 4. galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Yukatel Kayserispor konuk etti.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi İttifak Holding Konyaspor 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Serdar Gürler ve 45. dakikada Hadziahmetovic kaydetti.